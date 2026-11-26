Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2026)
- 26 ноября, 2026
- 09:15
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,8631 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,8%, до 2,0562 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8631
|
100 российских рублей
|
2,0562
|
1 австралийский доллар
|
1,1295
|
1 белорусский рубль
|
0,5682
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1266
|
1 чешская крона
|
0,0763
|
1 китайский юань
|
0,2551
|
1 датская крона
|
0,2493
|
1 грузинский лари
|
0,6572
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0184
|
1 британский фунт
|
2,2271
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1660
|
1 швейцарский франк
|
2,0429
|
1 израильский шекель
|
0,5067
|
1 канадский доллар
|
1,1954
|
1 кувейтский динар
|
5,4462
|
100 казахстанских тенге
|
0,3721
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5007
|
1 молдавский лей
|
0,0928
|
1 норвежская крона
|
0,1735
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6119
|
1 польский злотый
|
0,4167
|
1 румынский лей
|
0,3488
|
1 сербский динар
|
0,0158
|
1 сингапурский доллар
|
1,3177
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2810
|
1 Турецкая лира
|
0,0335
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0376
|
100 Японских йен
|
1,0680
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9322
|
Золото
|
6112,2225
|
Серебро
|
71,2372
|
Платина
|
2219,0100
|
Палладий
|
1507,2710