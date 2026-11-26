Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2026)
- 26 noyabr, 2026
- 09:01
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,8631 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % azalaraq 2,0562 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8631
|
100 Rusiya rublu
|
2,0562
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1295
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1266
|
1 Çexiya kronu
|
0,0763
|
1 Çin yuanı
|
0,2551
|
1 Danimarka kronu
|
0,2493
|
1 Gürcü larisi
|
0,6572
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2271
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1660
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0429
|
1 İsrail şekeli
|
0,5067
|
1 Kanada dolları
|
1,1954
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4462
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3721
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5007
|
1 Moldova leyi
|
0,0928
|
1 Norveç kronu
|
0,1735
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6119
|
1 Polşa zlotası
|
0,4167
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3488
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0158
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3177
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2810
|
Türk lirəsi
|
0,0335
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0376
|
Yapon yeni
|
1,0680
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9322
|
Qızıl
|
6112,2225
|
Gümüş
|
71,2372
|
Platin
|
2219,0100
|
Palladium
|
1507,2710