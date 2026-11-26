Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.11.2026)
Maliyyə
- 26 noyabr, 2026
- 09:00
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
95,22
|
0,61
|
34,37
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
84,33
|
0,65
|
26,91
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 626,40
|
61,80
|
- 714,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
50 182,95
|
164,25
|
2 119,66
|
S&P 500
|
7 182,78
|
- 18,31
|
337,28
|
Nasdaq
|
23 585,80
|
- 147,74
|
343,81
|
Nikkei
|
57 011,62
|
- 1 633,01
|
6 672,14
|
Dax
|
24 702,13
|
- 315,68
|
211,72
|
FTSE 100
|
10 426,94
|
- 40,13
|
495,56
|
CAC 40 INDEX
|
7 980,57
|
- 59,92
|
- 168,93
|
Shanghai Composite
|
3 476,47
|
- 71,90
|
- 492,37
|
Bist 100
|
10 655,74
|
-310,19
|
- 605,78
|
RTS
|
900,78
|
6,04
|
- 213,35
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,0959
|
0,0000
|
- 0,0786
|
USD/GBP
|
1,3101
|
0,0000
|
- 0,0372
|
JPY/USD
|
159,1700
|
0,0000
|
2,7200
|
RUB/USD
|
82,6263
|
0,1000
|
3,8763
|
TRY/USD
|
50,6770
|
- 0,0100
|
7,7208
|
CNY/USD
|
6,6636
|
- 0,0100
|
- 0,3254
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.11.2026)
Key indicators of international commodity, stock and currency markets (26.11.2026)
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