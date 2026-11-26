UEFA Avropa Liqası: "Beşiktaş" İsrail klubu ilə üz-üzə gələcək
- 26 noyabr, 2026
- 09:09
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UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində V turun matçları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ümumilikdə 18 qarşılaşma baş tutacaq.
Günün maraqla gözlənilən görüşlərində "Olimpiakos" "Milan"ı, "Yuventus" "Omoniya"nı, "Kristal Pelas" isə "Real Sosyedad"ı qəbul edəcək.
Bundan başqa Türkiyənin "Beşiktaş" klubu "Hapoel"i (İsrail) qəbul edəcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
26 noyabr
V tur
21:45. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Milan" (İtaliya)
21:45. "Marsel" (Fransa) - "Levski" (Bolqarıstan)
21:45. "Viktoriya" (Çexiya) - "Benfika" (Portuqaliya)
21:45. "Yunion" (Belçika) - "Lex" (Polşa)
21:45. "Dinamo" (Xorvatiya) - "Bayer 04" (Almaniya)
21:45. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ararat" (Ermənistan)
21:45. "Selta" (İspaniya) - "Bornmut" (İngiltərə)
21:45. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Hapoel" (İsrail)
00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Omoniya" (Kipr)
00:00. "Lion" (Fransa) - "Lillestrem" (Norveç)
00:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Sele" (Sloveniya)
00:00. "Sparta" (Çexiya) - AZ (Niderland)
00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - "Real Sosyedad" (İspaniya)
00:00. "Sanderlend" (İngiltərə) - "Yagelloniya" (Polşa)
00:00. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Şturm" (Avstriya)
00:00. "Torrense" (Portuqaliya) - "Seltik" (Şotlandiya)
00:00. NEK (Niderland) - "Renn" (Fransa)
00:00. OFİ (Yunanıstan) - "Anderlext" (Belçika)