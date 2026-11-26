Сотрудники Лимнологического института СО РАН выяснили, что в Байкале и реке Ангаре есть цианобактерии, выделяющие в воду опасные токсины, которые представляют опасность для людей и животных.

Как передает Report, об этом "Известиям" рассказала заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.

По ее словам, речь идет о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые - это нейротропные яды. Они оказывают воздействие на нервную систему, блокируя передачу сигналов между нервными клетками. В конечном счете это может привести к параличу и даже летальному исходу, подчеркнула ученая.

Также она отметила, что раньше проблему считали неактуальной, так как Байкал известен чистейшей водой. При этом активное размножение цианобактерий традиционно связывали с загрязненными водоемами. Однако во время исследований ученые впервые выявили в толще воды генетические следы микроорганизмов, ответственных за выработку опасных токсинов. Позже сами вещества обнаружили в воде и донных отложениях.

Кроме того, Белых заявила, что Байкал огромен, и основная часть озера по-прежнему является чистой. Однако, по ее словам, в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы. Основными очагами активности опасных микроорганизмов стали места с высокой туристической нагрузкой: пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки, продолжила специалист.

Она также уточнила, что одной из причин цветения воды может быть сброс недостаточно очищенных канализационных стоков из поселков и с туристических баз. Другие факторы риска - повышение температуры воды, мелководье, безветрие и застой воды.