Министерство обороны Великобритании готовит резервистов к призыву на случай войны.

Как передает Report, об этом пишет газета The Telegraph.

Впервые со времен холодной войны примерно 100 тыс. военнослужащих стратегического резерва получили письма с предложением добровольно принять участие в подготовке и учениях - в частности, в предстоящих следующей весной учениях НАТО Steadfast Defender. В письмах также содержится просьба обновить контактные данные и предоставить информацию о текущей работе и профессиональных навыках.

В Министерстве обороны объяснили рассылку "практическим шагом, направленным на укрепление готовности и потенциала сдерживания, что помогает снизить риск возникновения конфликта".

Речь идет о стратегическом резерве - ветеранах, недавно уволившихся из армии и сохраняющих обязанность быть призванными в исключительных обстоятельствах, в отличие от тех, кто добровольно поступает на военную службу в качестве обычных гражданских лиц. Источник в армии сообщил, что письма были отправлены с целью уточнения сведений о бывших военнослужащих.

О внезапной мобилизации резервистов речи не идет.

По данным Telegraph, Британия начинает "серьезнее" относиться к статье 3 Североатлантического договора, которая обязывает государства-члены развивать собственные оборонные возможности и оказывать взаимную помощь для противодействия вооруженному нападению. Британская армия достигла минимальной численности со времен наполеоновских войн: количество военнослужащих действительной службы приближается к 73 тыс. человек, отмечает издание.