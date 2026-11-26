Американские вооруженные силы могут недополучить сотни критически важных ракет, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования на крупные контракты Пентагона по производству боеприпасов после 11 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы административно-бюджетного управления Белого дома (OMB).

Согласно информации, Министерству обороны США грозят неустойки на сумму свыше $10 млрд в пользу военно-промышленных компаний RTX и Lockheed Martin.

Если американский Конгресс не профинансирует масштабные закупки ракет для восполнения запасов, которые были истощены в ходе боевых действий против Ирана, указывает издание, Вооруженные силы США столкнутся со значительным дефицитом боеприпасов. Так, нехватка крылатых ракет JASSM составит 347 единиц, закупки противоракет SM-3 Block IIA сократятся со 136 до 12 единиц, будут сорваны плановые показатели по крылатым ракетам Tomahawk и зенитным ракетам для систем Patriot.

В связи с этим OMB призвало законодателей ускорить выделение средств в рамках предстоящего законопроекта о временном финансировании федерального правительства.