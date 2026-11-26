Пентагон планирует внедрить искусственный интеллект в бронетехнику, морские беспилотники и другие боевые системы, чтобы быстрее распознавать цели и проводить автономные операции.

Как сообщает Report, это следует из доклада Счетной палаты США (GAO).

Всего в документе рассматриваются десять показательных проектов применения ИИ в американской армии и разведке. Главным приоритетом для военных стало автоматическое распознавание целей.

В частности, сухопутные войска планируют оснастить перспективные боевые машины пехоты XM30 датчиками с ИИ. Они будут в реальном времени искать и отслеживать вражеские дроны, чтобы солдаты быстрее реагировали на угрозы.

ВМС США вместе с партнерами внедряют технологии автоматического распознавания целей на безэкипажных морских аппаратах. Одновременно командование специальных операций создает систему CHAOS для совместной автономной работы воздушных и морских дронов от разных производителей.

Кроме того, киберкомандование США и Университет Джонса Хопкинса разрабатывают систему с ИИ-агентами для киберопераций. Она собирает данные из разных источников в единый интерфейс на базе большой языковой модели.

Корпус морской пехоты тестирует сеть ИИ-агентов для батальонов и более мелких отрядов. Они помогают принимать решения в быстром бою и при нехватке ресурсов, когда нет связи с командованием. При этом разведывательные структуры уже используют ИИ для автоматического поиска военных объектов на спутниковых снимках и видеозаписях.

ИИ хотят применять и для наблюдения за космическими объектами. Космические силы США внедряют искусственный интеллект для выявления потенциальных угроз, в том числе замаскированного оружия, которое нужно отличать от обычного космического мусора.