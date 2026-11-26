Число погибших при пожаре после ДТП с автоцистерной в Египте превысило 30
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 06:53
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В результате пожара, произошедшего после опрокидывания автоцистерны с нефтепродуктами на кольцевой развязке в Египте, погиб 31, пострадал 21 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Ранее была информация о 30 погибших и 15 раненых.
По данным прокуратуры, пожар вспыхнул над туннелем в районе Аль-Варрак в Гизе. Предварительные оценки показывают, что сгорело 27 транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы.
"Число жертв и размер ущерба все еще уточняются", - приводит издание заявление ведомства.
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