В результате пожара, произошедшего после опрокидывания автоцистерны с нефтепродуктами на кольцевой развязке в Египте, погиб 31, пострадал 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Ранее была информация о 30 погибших и 15 раненых.

По данным прокуратуры, пожар вспыхнул над туннелем в районе Аль-Варрак в Гизе. Предварительные оценки показывают, что сгорело 27 транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы.

"Число жертв и размер ущерба все еще уточняются", - приводит издание заявление ведомства.