Трамп и Рютте на встрече в Мар-а-Лаго обсудили Украину и Иран
- 26 ноября, 2026
- 08:28
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Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде обсудили украинское урегулирование и ситуацию с Ираном.
Как передает Report, их совместное заявление приводит пресс-пул Белого дома в соцсети Х.
"Встреча была очень содержательной, основными темами стали война между Россией и Украиной и конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы вместе добились на саммитах в Гааге и Анкаре", - говорится в сообщении.
В нем встреча называется "превосходной".
"Мы также обсудили важность недопущения Россией любых действий, которые бы преднамеренно или непреднамеренно расширяли войну, и важность как можно скорее достичь мирного урегулирования", - добавили Трамп и Рютте.