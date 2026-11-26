Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи в резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде обсудили украинское урегулирование и ситуацию с Ираном.

Как передает Report, их совместное заявление приводит пресс-пул Белого дома в соцсети Х.

"Встреча была очень содержательной, основными темами стали война между Россией и Украиной и конфликт в Иране, а также все рекордные достижения, которых мы вместе добились на саммитах в Гааге и Анкаре", - говорится в сообщении.

В нем встреча называется "превосходной".

"Мы также обсудили важность недопущения Россией любых действий, которые бы преднамеренно или непреднамеренно расширяли войну, и важность как можно скорее достичь мирного урегулирования", - добавили Трамп и Рютте.