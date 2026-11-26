Пять человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате пожара в частном доме в Алматы.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Zakon.kz со ссылкой на городской Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло ночью 26 ноября в Бостандыкском районе города.

"На пульт "112" в 03:44 (02:44 по бакинскому времени - ред.) поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. Первое подразделение ДЧС прибыло на место через 4 минуты после поступления вызова. По прибытии жилой дом был охвачен огнем, наблюдалось интенсивное открытое горение. Пожар был полностью ликвидирован в 04:42.

На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них один несовершеннолетний", - указали в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.