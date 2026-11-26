Компания Neuralink, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, получила разрешение на переход к новому этапу исследований вживляемых в мозг человека имплантов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

"Мы получили одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов на запуск LINK - первого в США опорного клинического исследования имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса. Цель исследования - оценить безопасность и эффективность применения нейрокомпьютерного интерфейса Neuralink пациентами с тяжелой формой паралича, вызванного боковым амиотрофическим склерозом", - отмечается в сообщении.

Основу исследования, как указывается, составят результаты продолжающихся в Великобритании, Канаде и США ранних клинических испытаний, в ходе которых более 30 участников с вживленными имплантами "тысячи часов использовали нейрокомпьютерный интерфейс". "Одобрение опорного исследования LINK стало важным шагом на пути к выводу технологии имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса на рынок, что призвано помочь людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями вернуть способность действовать самостоятельно и расширить доступ к общению", - убеждены в компании.

Маск ранее заявлял, что нейроимпланты Neuralink в будущем смогут возвращать парализованным людям возможность ходить и пользоваться руками.