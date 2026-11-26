В Атырауской области Казахстана полиция пресекла канал изготовления и сбыта поддельных служебных удостоверений государственных органов.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

На предполагаемого изготовителя документов полицейские вышли после остановки автомобиля 23 ноября. В машине находились четверо мужчин. При осмотре обнаружили предмет, внешне схожий с макетом пистолета, и поддельное удостоверение сотрудника Комитета национальной безопасности.

В ходе дальнейших мероприятий установлен подозреваемый, 39-летний житель Атырауской области. При обыске по месту его жительства изъяты 803 поддельных удостоверения, из которых 606 относятся к КНБ, 95 к МВД, 47 к органам государственных доходов, 46 к прокуратуре и девять к антикоррупционной службе.

Кроме того, обнаружены 367 эмблем КНБ, печать, компьютерная техника, принтер, жесткий диск и другие предметы, предположительно использовавшиеся для изготовления документов.

По предварительным данным МВД, подозреваемый сбывал фальшивые удостоверения. Один из мужчин, находившихся в остановленном автомобиле, приобретал у него такие документы.

Полиция устанавливает возможных соучастников и покупателей поддельных удостоверений. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.