В селе Юхары Салахлы Газахского района во дворе частного жилого дома произошел взрыв, два человека получили ранения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что на горячую линию "112" Министерства поступила информация о взрыве в частном жилом доме в селе Юхары Салахлы Газахского района. В связи с поступившим вызовом на место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что во дворе частного жилого дома во вспомогательном строении общей площадью 20 кв.м. произошел взрыв, не повлекший за собой пожара, в результате чего два человека получили ранения, строению нанесен ущерб.

"Силы МЧС на месте происшествия приняли необходимые меры безопасности. По факту профильные структуры проводят расследование", - говорится в сообщении.