Казахстан и Китай создадут совместный энергетический исследовательский центр при Казахстанском национальном университете (КазНУ).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Министерстве энергетике Казахстана.

"Предполагается задействовать многолетнюю аналитическую и проектную экспертизу институтов Energy China для технико-экономического обоснования крупных инженерных проектов, цифровизации энергосистемы и формирования отраслевых баз данных. Кроме того, стороны обсудили перспективы развития водородной энергетики - на базе КазНУ им. аль-Фараби уже фактически запущена первая в Казахстане установка по производству водорода", - отметили в министерстве.

Отдельно рассмотрели вопросы развития магистральной сетевой инфраструктуры и балансировки энергосистемы.

"Стороны обсудили перспективы проекта строительства линии электропередачи постоянного тока мощностью 2 ГВт по маршруту "Экибастуз - Балхаш", по которому казахстанской стороной уже выполнены необходимые расчеты и подготовлено технико-экономическое обоснование", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, был обсужден ход реализации текущих проектов в области возобновляемых источников энергии. Солнечную электростанцию "Сауран" мощностью 300 МВт в Туркестанской области, которую строит китайская компания, планируется подключить к сети до конца 2026 года. По проекту ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области ведется финализация отдельных параметров инвестиционного соглашения с целью ускорения выхода на строительную фазу.