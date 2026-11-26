Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Комиссии по вопросам реформирования государственного управления при главе государства.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, соответствующее решение закреплено указом "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления".

Комиссия займется выработкой направлений и подходов к реформированию системы госуправления, а также рассмотрением системных предложений для подготовки комплексного плана реформ.

Председателем комиссии назначен руководитель Администрации президента Роман Скляр, его заместителем стал советник президента, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

В состав комиссии вошли руководители государственных органов, депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі. Ее рабочим органом определено Агентство по стратегическому планированию и реформам.

К заседаниям также могут привлекаться представители заинтересованных центральных государственных органов, местных исполнительных органов и других организаций.