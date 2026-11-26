Бесперебойное снабжение безопасной донорской кровью остается одной из главных задач гематологии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Национального центра гематологии и трансфузиологии Сардар Асадов на международной конференции "Актуальные проблемы гематологии" (HEMAP 2026).

По словам Асадова, за последние годы достижения в молекулярно-генетической диагностике, таргетной терапии, иммунотерапии, клеточных технологиях и трансплантации костного мозга, а также развитие цифровой медицины и искусственного интеллекта существенно изменили подходы к диагностике и лечению многих заболеваний крови.

"При ряде заболеваний, возможности лечения которых прежде были ограничены, сегодня мы уже говорим о длительной ремиссии, индивидуальном подборе терапии и сохранении качества жизни пациентов. Каждая новая возможность, которую дает нам наука, возлагает на нас и новую ответственность", - сказал Асадов.

Среди других приоритетов он назвал своевременное внедрение современных методов диагностики и лечения в клиническую практику, более широкое применение персонализированной терапии и раннее выявление редких заболеваний.