Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $4,21, или 4,37%, до $100,34 за баррель.

Как сообщил Report источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $94,96.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $4,18, или 4,57%, до $95,61 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.