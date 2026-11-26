Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, агентство установило рейтинг SGC на одном уровне с суверенным рейтингом Азербайджана ("BBB-", прогноз стабильный), применив критерии оценки компаний, связанных с государством.

"Все долговые обязательства SGC обеспечены государственной гарантией. Fitch ожидает, что такое положение сохранится и в течение прогнозного периода", - говорится в сообщении агентства.

Профиль самостоятельной кредитоспособности SGC агентство оценивает на уровне "bbb-". В числе факторов, поддерживающих эту оценку, Fitch называет значительный денежный поток, высокую предсказуемость деятельности по транспортировке газа благодаря долгосрочным контрактам, масштаб операций компании и очень сильный финансовый профиль.

К факторам, сдерживающим оценку, Fitch относит колебания цен (на газ - ред.), естественное истощение газоконденсатного месторождения "Шахдениз", а также риски, связанные с контрагентами, и ограничения операционной среды в Азербайджане, Грузии и Турции.

ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана от 25 февраля 2014 года. Задача компании - объединять государственные доли участия в этих проектах, управлять ими и финансировать участие государства. Речь идет о полномасштабной разработке "Шахдениза", расширении Южно-Кавказского трубопровода, а также о проектах Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Уставный капитал SGC составляет $2 млрд 415,8 млн. Министерству экономики Азербайджана принадлежит 49% акций компании, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 51%.