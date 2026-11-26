Совершенствование гематологических и трансфузиологических услуг, расширение применения современных диагностических и лечебных методик, повышение качества медицинской помощи и углубление международного сотрудничества являются одними из главных приоритетов в системе здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Министерства здравоохранения Тарана Халилова на международной конференции "Актуальные проблемы гематологии" (HEMAP 2026).

По ее словам, важнейшими задачами в настоящее время являются выявление заболеваний на ранней стадии, точная диагностика, внедрение современных методов лечения и улучшение качества жизни пациентов:

"Сегодня молекулярно-генетические исследования, персонализированные подходы к лечению, иммунотерапия и другие технологии открывают новые перспективы в области гематологии. Применение этих достижений в клинической практике делает международное научное сотрудничество и обмен опытом еще более необходимыми".