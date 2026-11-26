Представители гражданского общества Азербайджана и Армении встретятся 26–27 ноября в Армении в рамках инициативы "Мост мира".

Как сообщает Report, участники обсудят мирную повестку, согласованную 8 августа 2025 года на мирном саммите в Вашингтоне, и инициативы, призванные укрепить азербайджано-армянский мирный процесс и придать ему институциональную основу.

В экономической части дискуссии речь пойдет о возможностях для долгосрочного сотрудничества, развития торговли и создания транспортных маршрутов на Южном Кавказе.

В повестку также вошли гуманитарные вопросы, работа с молодежью и образование. Участники обсудят, как наладить прямые и долгосрочные связи между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении.