ГФСЗ: В октябре выплаты по случаю потери кормильца получили более 190 тыс. человек
Финансы
- 26 ноября, 2026
- 10:18
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В Азербайджане в октябре 2026 года 190 292 лицам выплачены пенсии и пособия по случаю потери кормильца.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Согласно информации, пенсии были выплачены 138 164 гражданам, а пособия - 52 128.
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