В Азербайджане в октябре 2026 года 190 292 лицам выплачены пенсии и пособия по случаю потери кормильца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Согласно информации, пенсии были выплачены 138 164 гражданам, а пособия - 52 128.