Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил пакет финансирования объемом $800 млн для поддержки экономических реформ в Узбекистане.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение банка.

"Программа направлена на создание более высокооплачиваемых рабочих мест, расширение роли частного сектора, интеграцию страны в мировую экономику и развитие экологичной и инклюзивной модели роста", - отмечается в сообщении.

Предлагаемые меры будут способствовать созданию в 2029-2031 годах 275 тыс. дополнительных рабочих мест.

В целом поддержка ВБ охватывает семь основных направлений реформ в социальной сфере, энергетике, АПК, цифровой экономике, торговле и развитии частного сектора.

Первое направление предусматривает расширение экономических возможностей женщин и укрепление социальной защиты. В частности, планируется развивать программы соцстрахования, включая выплаты пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности.

Второе направление - повышение конкурентоспособности частного сектора. Оно предусматривает дальнейшее реформирование государственных предприятий и укрепление механизмов добросовестной конкуренции.