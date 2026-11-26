Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем открывает новые возможности для взаимодействия в рамках инициативы "Пояс и путь" и стимулирует запуск совместных проектов в сфере зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в соцсети X.

"На IV Конференции министров энергетики стран инициативы "Пояс и путь" в Циндао мы подчеркнули, что Азербайджан одним из первых поддержал эту инициативу, а по объему инвестиций, вложенных в ее реализацию внутри страны и за рубежом, занимает второе место после самого Китая", - отметил глава ведомства.

По словам Шахбазова, формируемые энергетические маршруты, которые связывают Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ, Турцию и Европу, вносят весомый вклад в укрепление позиций Азербайджана в рамках этой инициативы.