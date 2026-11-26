DSMF: Oktyabrda ailə başçısını itirməyə görə 190 mindən çox şəxsə pensiya və müavinət ödənilib
Maliyyə
- 26 noyabr, 2026
- 09:58
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Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda ailə başçısını itirməyə görə 190 292 nəfərə pensiya və müavinət ödənilib.
"Report" bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Onların 138 164 nəfəri pensiya, 52 128 nəfəri isə müavinət alıb.
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