Yevlaxda avtomobil yük maşını ilə toqquşub, iki nəfər ölüb
Hadisə
- 26 noyabr, 2026
- 10:12
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Yevlaxda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı 2 nəfər ölüb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax avtomagistralının rayonun Duzdağ qəsəbəsi yaxınlığından keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedes Vito" markalı avtomobil "KamAZ" markalı yük avtomobili ilə toqquşub.
Qəza nəticəsində "Mercedes Vito"nun sürücüsü, 1955-ci il təvəllüdlü Qazax rayon sakini Altay Qasımov hadisə yerində ölüb.
Avtomobildə olan digər sərnişin, 1978-ci il təvəllüdlü Şəmkir rayon sakini İsmət Qasımov isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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