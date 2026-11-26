"Sabah" UEFA bayrağı altında keçirdiyi 14 ev oyununda heç-heçə etməyib
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 10:11
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"Sabah"ın avrokuboklarda doğma meydanda baş tutan 14 matçında heç-heçə qeydə alınmayıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi bu qarşılaşmalarda 8 qələbə qazanıb, 6 dəfə isə məğlub olub.
Bundan əlavə, komandanın UEFA bayrağı altında keçirdiyi ümumilikdə 27 görüşün heç biri qolsuz başa çatmayıb.
Qeyd edək ki, ötən gün Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutan "Sabah" - "Barselona" matçı Kataloniya klubunun 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
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