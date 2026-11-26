Счетная палата Азербайджана теперь может проводить анализ данных и оформлять его результаты в информационной системе "Государственный аудит".

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, об этом заявил руководитель аппарата ведомства Тамерлан Юсифзаде на заседании коллегии с участием председателя палаты Вугара Гюльмамедова.

Юсифзаде рассказал о проделанной работе и планах по дальнейшему развитию системы. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы наладить передачу данных в систему из соответствующих государственных органов.

Гюльмамедов поручил членам коллегии и руководителям структурных подразделений повысить качество и эффективность государственного аудита, в том числе расширить возможности информационной системы.

Коллегия также решила изменить правила, по которым Счетная палата готовит и проводит мероприятия внешнего государственного финансового контроля и оформляет их результаты. Кроме того, коллегия утвердила правила подготовки и оформления методических документов палаты.