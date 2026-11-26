Армейское авиационное подразделение США в Южной Корее, дислоцированное на базе Кэмп-Хамфрис - одной из ключевых американских военных баз в Пхёнтхэке, расформировано.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Командование вооруженных сил США в Южной Корее (USFK).

В USFK отметили, что этот шаг является частью плановой модернизации и реструктуризации сухопутных сил США, направленной на повышение общей боеготовности. Это не меняет обязательств США по обороне Южной Кореи и общий характер присутствия около 28 500 американских военных.

"Расформирование 5-й эскадрильи воздушной кавалерии (5-17 ACS) является частью более масштабных усилий армии США по преобразованию структуры войск и авиации с целью модернизации возможностей и оптимизации подразделений с учетом будущих оперативных задач", - заявили в USFK.

В Министерстве обороны Южной Кореи заявили, что рассматривают расформирование подразделения как часть инициативы по трансформации армии США.

"Южная Корея и Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать твердую совместную оборонную позицию посредством тесных консультаций и координации в отношении операций сил США в Корее", - сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что в состав 5-17 ACS входили сотни человек личного состава, а также авиационные и разведывательные средства, включая вертолеты AH-64E Apache и беспилотники RQ-7B Shadow. Неясно, означает ли расформирование вывод личного состава и техники подразделения или же будет создано новое подразделение взамен.