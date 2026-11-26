ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) на 1 ноября 2026 года располагал денежными средствами и банковскими депозитами на сумму $3,4 млрд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

Согласно информации, в 2026–2029 годах обязательства по долговым выплатам состоят лишь из погашения основного долга по банковским кредитам в размере приблизительно $0,12 млрд в год: "Мы ожидаем, что SGC сформирует положительный свободный денежный поток (Free Cash Flow) до выплаты дивидендов в ближайшие 3 года".

После погашения стоимости еврооблигаций в марте 2026 года долговые обязательства SGC включают кредиты, привлеченные от банков развития на общую сумму приблизительно $1,4 млрд со сроками погашения в 2032–2046 годах. Эти кредиты получены от следующих финансовых институтов: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), Международный банк реконструкции и развития (IBRD) и Азиатский банк развития (ADB).

ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана от 25 февраля 2014 года. Задача компании - объединять государственные доли участия в этих проектах, управлять ими и финансировать участие государства. Речь идет о полномасштабной разработке "Шахдениза", расширении Южно-Кавказского трубопровода, а также о проектах Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Уставный капитал SGC составляет $2 млрд 415,8 млн. Министерству экономики Азербайджана принадлежит 49% акций компании, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 51%.