"Fitch": SGC-nin 3,4 milyard dollar pul vəsaiti və bankda depozitləri var
- 26 noyabr, 2026
- 10:30
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Bu il noyabrın 1-nə "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-nin (SGC) 3,4 milyard ABŞ dolları məbləğində pul vəsaiti və bankda depozitləri mövcud olub.
"Report" bu barədə "Fitch" beynəlxalq reytinq agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, 2026–2029-cu illərdə borc ödənişləri yalnız bank kreditləri üzrə ildə təxminən 0,12 milyard ABŞ dolları əsas borc ödənişlərindən ibarətdir: "SGC-nin yaxın 3 ildə dividend ödənişlərindən əvvəl müsbət sərbəst pul axını (Free Cash Flow) formalaşdıracağını gözləyirik".
2026-cı ilin mart ayında avrobondların dəyərinin geri ödənilməsindən sonra SGC-nin borc öhdəliklərinə 2032–2046-cı illərdə ödəmə müddəti başa çatan, ümumilikdə təxminən 1,4 milyard ABŞ dolları məbləğində inkişaf banklarından cəlb edilmiş kreditlər daxildir. Bu kreditlər aşağıdakı maliyyə institutlarından - Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD), Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB), Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (IBRD) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) - əldə olunub.