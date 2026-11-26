Azərbaycanın Çinlə imzaladığı beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş ratifikasiya ediləcək
Milli Məclis
- 26 noyabr, 2026
- 10:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan ilə Çin arasında imzalanmış beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş ratifikasiya ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası Hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub.
Layihə parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sabahkı iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.
Son xəbərlər
11:36
Ermənistan hökuməti TRIPP şirkətinin yaradılması haqqında sazişi təsdiqləyibRegion
11:33
İndoneziyada su basmış mədəndən 13 şaxtaçının meyiti çıxarılıbDigər ölkələr
11:30
AMB: Əhalinin borclanmasında artım davam edirMaliyyə
11:28
Video
UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşübFutbol
11:28
Dövlət Agentliyi: 34 mal kateqoriyası üzrə 47 texniki reqlament layihəsi hazırlanıbBiznes
11:28
Bu il 900 minə yaxın vətəndaş DOST mərkəzlərinə müraciət edibSosial müdafiə
11:27
DOST Mərkəzinin beş milyonuncu müraciətçisi: Çox xoşbəxtəmDaxili siyasət
11:26
BŞİH: Səbaildəki tarixi binanın qanunsuz dəyişdirilən giriş qapısı bərpa edilibDaxili siyasət
11:22
Budris: Litva Azərbaycanla parlament əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini alqışlayırMilli Məclis