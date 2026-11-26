Посольство США в Баку приостановит работу на два дня в связи с Днем благодарения
Внешняя политика
- 26 ноября, 2026
- 10:59
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Посольство США в Азербайджане будет закрыто с 26 по 27 ноября в связи с празднованием Дня благодарения.
Как передает Report, об этом говорится на странице диппредставительства в соцсети Х.
"Посольство США в Баку будет закрыто в четверг, 26 ноября, и в пятницу, 27 ноября, в связи с празднованием Дня благодарения. Поздравляем всех с праздником", - говорится в сообщении посольства.
ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Şükran Günü ilə əlaqədar iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
US Embassy in Baku to close for two days in observance of Thanksgiving
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