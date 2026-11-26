Посольство США в Азербайджане будет закрыто с 26 по 27 ноября в связи с празднованием Дня благодарения.

Как передает Report, об этом говорится на странице диппредставительства в соцсети Х.

"Посольство США в Баку будет закрыто в четверг, 26 ноября, и в пятницу, 27 ноября, в связи с празднованием Дня благодарения. Поздравляем всех с праздником", - говорится в сообщении посольства.