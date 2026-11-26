ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Şükran Günü ilə əlaqədar iki gün fəaliyyət göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 26 noyabr, 2026
- 11:06
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ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi Şükran Gününün qeyd olunması ilə əlaqədar noyabrın 26-dan 27-dək bağlı olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Nəzərinizə çatdırırıq ki, Şükran Günü münasibətilə ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi 26 və 27 noyabr tarixlərində bağlı olacaq. Hər kəsə xoş və sevincli Şükran Günü arzulayırıq!", - məlumatda bildirilib.
Посольство США в Баку приостановит работу на два дня в связи с Днем благодарения
US Embassy in Baku to close for two days in observance of Thanksgiving
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