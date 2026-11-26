Türkiyədə Özcan Dəniz də daxil narkotik istintaqı çərçivəsində saxlanılan 9 nəfər sərbəst buraxılıb
Region
- 26 noyabr, 2026
- 10:50
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Türkiyədə narkotik maddə istintaqı ilə bağlı saxlanılan 9 məşhur şəxs məhkəmə nəzarəti şərti ilə sərbəst buraxılıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, narkotik istintaqı çərçivəsində Ceylan Kaya həbs edilib, Özcan Dəniz, Dəniz Çakır, Burcu Özbərk də daxil olmaqla 9 nəfər isə məhkəmə nəzarəti şərti ilə sərbəst buraxılıb.
Xatırladaq ki, İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən məşhurlarla bağlı aparılan narkotik vasitələrlə əlaqədar istintaq çərçivəsində ötən gün 35 nəfər, o cümlədən aktyor, müğənni Özcan Dəniz, rejissor Cem Karcı, təşkilatçı Erdal Bozkuş və aktrisa Dəniz Çakır saxlanılmışdı.
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