Hökumət üzvlərinin dekabrda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb
- 26 noyabr, 2026
- 10:42
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin dekabr ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
"Report" cədvəli təqdim edir:
|
S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
|
Əhatə olunan
şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi
gün
|
|
Daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov
|
Masallı
|
Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı
|
02
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt, Qubadlı
|
04
|
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Oğuz
|
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən
|
04
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Xızı
|
Xızı, Siyəzən
|
04
|
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Ağsu
|
Ağsu, İsmayıllı
|
04
|
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Ağdaş
|
Ağdaş, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Zərdab
|
04
|
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
04
|
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
07
|
|
"Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Şəmkir
|
Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən
|
10
|
10.
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Naxçıvan
|
Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Şərur
|
11
|
11.
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Sabirabad
|
Sabirabad, Saatlı, İmişli
|
11
|
12.
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Ağdam
|
Ağdam, Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə
|
11
|
13.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Cəbrayıl
|
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
|
14
|
14.
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov
|
Kəlbəcər
|
Kəlbəcər, Laçın
|
14
|
15.
|
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Rəşad İsmayılov
|
Cəbrayıl
|
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
|
17
|
16.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul
|
18
|
17.
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Quba
|
Quba, Xaçmaz, Qusar
|
18
|
18.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Ucar
|
Ucar, Zərdab, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir
|
18
|
19.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Vüsal Nəsirli
|
Şabran
|
Şabran, Xaçmaz
|
18
|
20.
|
"Azərişıq" ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Astara
|
Astara, Lənkəran, Lerik
|
18
|
21.
|
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik
|
18
|
22.
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Xızı
|
Xızı, Sumqayıt, Abşeron
|
21
|
23.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev
|
Mingəçevir
|
Mingəçevir, Ağdaş
|
21
|
24.
|
Səhiyyə naziri
Anar Bayramov
|
Qəbələ
|
Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz
|
25
|
25.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Kürdəmir
|
Kürdəmir, Mingəçevir, Göyçay, Yevlax, Ağdaş, Ucar, Zərdab
|
25
Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.