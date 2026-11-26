В Азербайджане среди пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ) женщины составляют 54%, мужчины - 46%.

Как сообщает Report, об этом заявила старший научный сотрудник Национального центра гематологии и трансфузиологии Айтен Ширинова на международной конференции "Актуальные проблемы гематологии" (HEMAP 2026).

По ее словам, исследование, охватывающее 2008–2023 годы, показало, что, в отличие от общемировой тенденции, в Азербайджане это заболевание чаще встречается у женщин. Наибольшее число пациентов приходится на возрастную группу 50–59 лет.

За исследуемый период заболеваемость ХМЛ выросла с 0,31 до 0,86 случая на 100 тыс. населения, а число зарегистрированных пациентов увеличилось почти в 12 раз - с 99 до 1 219 человек.

"Рост выявляемости может быть связан с расширением диагностических возможностей и совершенствованием системы учета", - пояснила Ширинова.