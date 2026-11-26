Бакинская фондовая биржа (БФБ) и американская фондовая биржа Nasdaq обсудили развитие акционерного и облигационного рынков.

Как сообщает Report со ссылкой БФБ, в ходе встречи представители Nasdaq проявили интерес к процессам развития азербайджанского рынка капитала, а также ознакомились с приоритетами и инициативами, реализуемыми БФБ в данном направлении.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения участия брокеров на рынке, внедрения новых финансовых продуктов, рыночной информации и возможностей технологической связи, а также перспектив региональной интеграции.

Также предоставлена ​​информация о последних инновациях Nasdaq и опыте, накопленном на международных рынках, обсуждены возможности применения данного опыта в развитии местного рынка капитала.

БФБ считает диалог и обмен опытом с международными поставщиками рыночной инфраструктуры важными с точки зрения развития местного рынка капитала, расширения его технологических возможностей и применения международного опыта.