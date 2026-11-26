Правительство Армении одобрило акционерное соглашение, которое будет заключено между акционерами закрытого акционерного общества "Компания по развитию TRIPP" (TRIPP Development Company).

Об этом сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа.

Согласно документу, Армении будет принадлежать 26% акций компании, американской стороне - 74%.

Совет директоров компании будет состоять из 5 членов, троих из которых назначит американская сторона, а двоих - армянская.

В соглашении будут определены 16 групп вопросов, по которым решения не могут быть приняты без согласия обеих сторон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в течение недели соглашение будет подписано, а компания зарегистрирована в Армении.

"Это крупнейший экономический проект с момента обретения нашей независимости", - сказал он.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в видеообращениях 23 ноября объявили об официальном запуске проекта "Маршрут Трампа".