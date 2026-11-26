В Индонезии спасатели извлекли тела 13 нелегальных шахтеров, погибших в затопленной из-за ливней шахте.

Как передает Report, об этом сообщает индонезийское агентство Antara news.

Тела погибших были обнаружены на глубине до 40 метров.

Еще 13 человек предположительно, остаются заблокированными внутри.

В понедельник днем ​​26 человек, занимающихся незаконной добычей золота, спустились в шахту. Но в результате сильных дождей шахту затопило и они оказались заблокированными.

Отмечается, что в последние годы несанкционированная добыча полезных ископаемых получила широкое распространение в ряде регионов Индонезии.

Ранее власти сообщили о том, что 1 063 незаконных горнодобывающих предприятий по всей стране нанесли государству ущерб в размере 300 трлн рупий (около $16,3 млрд).