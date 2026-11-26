Историческая входная дверь памятника архитектуры местного значения, расположенного по адресу: улица Узеира Гаджибейли, 9, отреставрирована и установлена на прежнее место.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Подчеркивается, что проект реставрации двери этого здания был представлен в Госслужбу в мае 2025 года и утвержден в соответствии с требованиями законодательства:

"Несмотря на то, что дверь была отреставрирована и установлена на место согласно утвержденному проекту, в октябре 2026 года было выявлено, что ее демонтировали и заменили на стеклянную. В связи с этим было выдвинуто требование в кратчайшие сроки вернуть оригинальную конструкцию, являющуюся составной частью архитектурной композиции здания".

В Исполнительной власти города Баку, в свою очередь, сообщили, что по данному вопросу проведено разбирательство:

"В ходе проверки был установлен факт вмешательства в историко-архитектурный памятник. Прежнюю дверь объекта вернули в первоначальное состояние, восстановив исторический архитектурный облик здания. Одновременно предпринимателю разъяснена недопустимость самовольного вмешательства в объекты исторического и культурного наследия и вынесено официальное предупреждение о недопущении подобных случаев в будущем".

Напомним, что ранее в соцсетях распространились кадры, на которых было видно, что в здании по адресу: Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 9, деревянная входная дверь на первом этаже была демонтирована и заменена современной стеклянной конструкцией.