Центральный банк Азербайджана фиксирует рост в III квартале 2026 года кредитной задолженности населения.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по кредитной деятельности банков.

В июле-сентябре 78% опрошенных банков не отметили изменений в уровне задолженности по кредитам, а 22% сообщили об умеренном росте. Диффузионный индекс по итогам квартала составил 17%, что свидетельствует о сохранении тенденции к росту задолженности.

В III квартале наблюдалось незначительное ужесточение стандартов потребительского кредитования, тогда как стандарты ипотечного кредитования остались неизменными. При этом, ЦБА отмечает рост спроса на потребительские и ипотечные кредиты.

Согласно данным опроса, в IV квартале банки не ожидают изменений ни в стандартах кредитования, ни в спросе на потребительские и ипотечные кредиты.