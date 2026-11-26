Президент Ирана заявил, что санкции и война не остановили развитие страны
Другие страны
- 26 ноября, 2026
- 11:35
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал граждан страны "отложить разногласия".
Как передает Report об этом сообщают ближневосточные медиа.
По словам Пезешкиана противники Ирана желают развала страны, однако граждане "должны отложить разногласия, объединить усилия и, опираясь на собственные силы и участие народа, продолжить движение по пути развития страны".
Он также выразил мнение, что несмотря на санкции в отношении Ирана, а также вооруженное противостояние с США, страна продолжила свое развитие.
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