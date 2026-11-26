Лига чемпионов УЕФА: Cейв вратаря "Сабаха" в матче против "Барселоны" вошел в число лучших
Футбол
- 26 ноября, 2026
- 11:40
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Сейв вратаря азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Стаса Покатилова в матче против испанской "Барселоны" 25 ноября в Баку признан одним из лучших сейвов игрового дня в Лиге чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, сейв 33-летнего вратаря попал в ТОП-5.
Напомним, что азербайджанский чемпион в матче V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА уступила испанскому гранду со счетом 1:4.
Top goalkeepers making top saves 🧤 @QatarAirways | #LetsFly https://t.co/wPIoHM2SsZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026
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