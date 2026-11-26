Сейв вратаря азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Стаса Покатилова в матче против испанской "Барселоны" 25 ноября в Баку признан одним из лучших сейвов игрового дня в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, сейв 33-летнего вратаря попал в ТОП-5.

Напомним, что азербайджанский чемпион в матче V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА уступила испанскому гранду со счетом 1:4.