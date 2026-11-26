UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 11:28
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"Sabah"ın qapıçısı Stas Pokatilovun qurtarışı UEFA Çempionlar Liqasında günün ən yaxşı "seyv"ləri sırasında yer alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
33 yaşlı qolkiperin Bakıda İspaniyanın "Barselona" komandasına qarşı oyundakı "seyvi" "5-liy"ə düşüb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan çempionu Liqa mərhələsinin V turunun oyununda rəqibinə 1:4 hesabı ilə uduzub.
Top goalkeepers making top saves 🧤 @QatarAirways | #LetsFly https://t.co/wPIoHM2SsZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2026
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