Budris: Litva Azərbaycanla parlament əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini alqışlayır
Milli Məclis
- 26 noyabr, 2026
- 11:22
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Litva Azərbaycanla parlament əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini alqışlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Bakıda Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə yaxşı görüş keçirdik. Litva Seymi ilə Azərbaycan parlamenti arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsini alqışlayır və parlament diplomatiyasını siyasi dialoqun dərinləşdirilməsi, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi, eləcə də ölkələrimizin xalqları arasında təmasların inkişafı üçün mühüm alət kimi nəzərdən keçiririk", - XİN rəhbəri yazıb.
Будрис: Литва приветствует укрепление парламентских связей с Азербайджаном
Budrys: Lithuania welcomes growing parliamentary ties with Azerbaijan
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Budris: Litva Azərbaycanla parlament əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini alqışlayırMilli Məclis