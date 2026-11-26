25 ноября полиция провела в Баку и различных районах Азербайджана оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий были обнаружены и изъяты 3 автомата, 2 пистолета, 30 ружей, 17 магазинов для патронов и 580 патронов различного калибра.

Продолжаются мероприятия по выявлению незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их изъятию.