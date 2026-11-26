МВД: В Азербайджане за день изъято 3 автомата, 2 пистолета и 30 ружей
Происшествия
- 26 ноября, 2026
- 12:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
25 ноября полиция провела в Баку и различных районах Азербайджана оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий были обнаружены и изъяты 3 автомата, 2 пистолета, 30 ружей, 17 магазинов для патронов и 580 патронов различного калибра.
Продолжаются мероприятия по выявлению незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов, а также их изъятию.
Последние новости
12:58
Эльмеддин Гулуев: Технические регламенты не могут стать причиной роста ценБизнес
12:58
Fitch: Цена нефти марки Brent в 2027г году снизится до $65 за баррельЭнергетика
12:56
Пашинян: У Армении нет цели вредить России, того же мы ожидаем от МосквыВ регионе
12:49
БК "Нефтчи" усилился американским защитником Трейоном ДжейкобомКомандные
12:46
При взрыве на НПЗ в Бангладеш пострадали три человекаДругие страны
12:44
Бабиш выступил против увязки финансирования Украины с фондами сплочения ЕСДругие страны
12:27
Кошта: Лидеры ЕС должны договориться по бюджету до конца годаДругие страны
12:25
Завтра в Баку ожидается 15, в регионах - 16° теплаЭкология
12:18
Вице-премьер Словакии посетит Азербайджан в декабреКультура