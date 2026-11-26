Региональная напряженность в Иране, несмотря на географическую близость, не нанесла ущерба активам закрытого акционерного общества "Южный газовый коридор" (SGC) и не привела к перебоям в логистике.

Как передает Report, такая оценка приводится в отчете международного рейтингового агентства Fitch, опубликованном по итогам подтверждения рейтинга SGC.

"Более того, в 2026 году компания смогла извлечь дополнительную выгоду за счет того, что цены на нефть и газ оказались выше ожидаемых". - считают аналитики агентства.

Как отмечает Fitch, устойчивость компании поддерживается не только благоприятной рыночной конъюнктурой, но и недавними изменениями в структуре акционеров. В сентябре 2026 года Азербайджан завершил продажу 12,5% акций SGC компании XRG SGC Limited - международному инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).

"При этом вхождение нового крупного игрока не повлияло на рейтинговый подход агентства, поскольку государство сохраняет за собой контроль и ключевые полномочия по принятию решений", - говорится в отчете.

В то же время аналитики Fitch позитивно оценивают сделку с точки зрения укрепления корпоративного управления и технологического развития, отмечая потенциал синергии SGC с другими проектами XRG в Каспийском регионе.

Прочные рыночные позиции компании также обеспечиваются масштабом ее деятельности, географической диверсификацией и полной вертикальной интеграцией бизнеса. Производственный цикл SGC охватывает весь путь энергоресурсов: от разведки и добычи (компании принадлежит 16,02% в газоконденсатном месторождении "Шахдениз") до реализации и транспортировки газа в Южную Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Инфраструктурный портфель коридора включает контрольный пакет в 51% в Трансанатолийском газопроводе (TANAP), 21,02% в Южно-Кавказском трубопроводе и 20% в Трансадриатическом газопроводе (TAP).

В отчете также затрагивается климатическая повестка и риски энергетического перехода. В рамках структуры SGC активы придерживаются различных экологических стратегий: так, операции по разведке и добыче под управлением азербайджанского подразделения BP plc (рейтинг "A+", прогноз "Стабильный") нацелены на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, а газопровод TANAP уже сейчас отличается относительно низкой интенсивностью выбросов углерода.

По оценкам Fitch, финансовое давление на компанию из-за глобального энергоперехода остается низким благодаря прочному партнерству с ведущими нефтегазовыми мейджорами и высокой вероятности государственной поддержки. В агентстве при этом уточняют, что любое потенциальное влияние климатических факторов на рейтинг в будущем может отличаться от текущих прогнозных моделей в рамках системы Climate.VS - оно будет зависеть от эволюции оценки глобальных рисков, мер самой компании по адаптации к ним и других значимых обстоятельств.

ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана от 25 февраля 2014 года. Задача компании - объединять государственные доли участия в этих проектах, управлять ими и финансировать участие государства. Речь идет о полномасштабной разработке "Шахдениз", расширении Южно-Кавказского трубопровода, а также о проектах Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.

Уставный капитал SGC составляет $2 млрд 415,8 млн. Министерству экономики Азербайджана принадлежит 49% акций компании, Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 51%.