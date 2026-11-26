XİN başçısı: Vilnüs Bakı ilə dialoqu layihələrə və investisiyalara çevirməyə ümid edir
- 26 noyabr, 2026
- 12:02
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Litva Azərbaycanla dialoqu konkret layihələrə, investisiyalara və işgüzar əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə çevirmək üçün real imkanlar görür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşün yekunları üzrə "X" səhifəsində yazıb.
"Bu gün ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlıq potensialını müzakirə etmək üçün Bakıda Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşdüm. Geosiyasət biznesi, ticarət marşrutlarını, enerji axınlarını və investisiya qərarlarını dəyişir. Artıq bu gün hərəkətə keçənlər sabah ən böyük üstünlüklərə sahib olacaqlar. Azərbaycan iqtisadi təhlükəsizlik, nəqliyyat bağlantısı və enerji dayanıqlığı məsələlərində Avropanın strateji tərəfdaşıdır. Litva dialoqu konkret layihələrə, investisiyalara və işgüzar əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə çevirmək üçün real imkanlar görür", - nazir qeyd edib.
🇱🇹🇦🇿 Today in Baku imet 🇦🇿 Minister of Economy @MikayilJabbarov to untappe the potential for the bilateral economic cooperation Geopolitics business reshaping trade routes, energy flows, and investment decisions. Those who act now will be best positioned to benefit tomorrow. #Azerbaijan is a strategic partner for Europe’s economic security, connectivity, and energy resilience. #Lithuania sees real potential in turning dialogue into concrete projects, investments, and stronger business ties.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 26, 2026