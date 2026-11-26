Azərbaycan İdman Akademiyasında IV Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans təşkil edilib
- 26 noyabr, 2026
- 11:44
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Azərbaycan İdman Akademiyasında idman elmlərinin inkişafına həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans keçirilib
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
24–25 noyabr tarixlərində Azərbaycan İdman Akademiyasında (ASA) "ASA-da idman elmlərinin inkişafı" mövzusunda IV Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans keçirilib. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Güləş Federasiyası və Azərbaycan İdman Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konfrans idman elmləri sahəsində müasir elmi yanaşmaların müzakirəsi, innovativ tədqiqatların təşviqi və beynəlxalq akademik əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədi daşıyıb.
Konfransın açılış mərasimində ASA-nın rektoru Fuad Hacıyev iştirakçıları salamlayaraq Akademiyanın elmi-tədqiqat potensialının gücləndirilməsi, beynəlxalq akademik əlaqələrin inkişafı və elmi nəticələrin praktiki idman mühitinə inteqrasiyası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib.
Rektor çıxışında idman elminin müasir dövrdə yalnız yüksək idman nəticələrinin əldə olunmasına deyil, həmçinin ictimai sağlamlığın qorunmasına, fiziki aktivliyin təşviqinə, idman təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və idmanın dayanıqlı inkişafına xidmət edən mühüm multidissiplinar sahə olduğunu vurğulayıb.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan İdman Akademiyası beynəlxalq akademik standartlara uyğun təhsil və tədqiqat mühitinin formalaşdırılması, elmi fəaliyyətin keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərir. Akademiyanın "QS Stars" beynəlxalq audit və qiymətləndirməsində 5 ulduz – "Mükəmməl" reytinqinə layiq görülməsi onun institusional inkişafının və təhsil-elmi fəaliyyətinin keyfiyyətinin mühüm göstəricisidir. ASA bu nəticəni əldə edən dünyada ilk idman profilli ali təhsil müəssisəsi kimi diqqətə çatdırılıb.
Konfransda Azərbaycanla yanaşı, Sloveniya, Bolqarıstan, Yaponiya, Serbiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan və Avstriyanı təmsil edən alimlər, tədqiqatçılar, akademik heyət nümayəndələri və idman mütəxəssisləri iştirak ediblər. Beynəlxalq iştirakçılıq konfransın idman elmləri sahəsində elmi biliklərin mübadiləsi və transsərhəd tədqiqat əməkdaşlığının inkişafı üçün əhəmiyyətli platforma olduğunu nümayiş etdirib.
Tədbir çərçivəsində plenar məruzələr, tematik panel sessiyaları və praktiki vorkşoplar təşkil olunub. Elmi proqram idman təbabəti və sağlamlığı, idman pedaqogikası və təhsili, eləcə də idmanın idarə olunması və təşkili kimi əsas istiqamətləri əhatə edib.
Müzakirələr zamanı idman zədələrinin profilaktikası və reabilitasiyası, məşq yüklərinin fərdiləşdirilməsi, idmançıların funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, fiziki və psixoloji hazırlıq, fiziki aktivliyin ictimai sağlamlığa təsiri, inklüziv idman mühiti, müasir pedaqoji metodlar və rəqəmsal texnologiyaların idman təhsilində tətbiqi kimi aktual elmi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilib.
İdman elminin inkişafında fənlərarası yanaşmanın əhəmiyyəti konfransın əsas müzakirə mövzularından biri olub. İdman təbabəti, fiziologiya, biomexanika, psixologiya, pedaqogika, rəqəmsal texnologiyalar və idarəetmə sahələrinin inteqrasiyasının idmançıların hazırlıq sisteminin təkmilləşdirilməsinə, elmi əsaslandırılmış məşq metodlarının tətbiqinə və idman fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasına verdiyi töhfələr vurğulanıb.
Rektor çıxışında Akademiyanın beynəlxalq elmi əməkdaşlıq sahəsində əldə etdiyi nəticələrə də toxunub. Bildirilib ki, hazırda 30-dan çox beynəlxalq professor və mütəxəssis ASA-nın magistrant və doktorantlarının dissertasiya işlərinə elmi rəhbərlik edir, beynəlxalq tərəfdaşlarla 25-dən çox birgə elmi-tədqiqat işi həyata keçirilir.
Akademiyanın elmi məhsuldarlığının artmasının göstəricisi kimi 2026-cı il ərzində professor-müəllim heyətinin müəllifliyi ilə Scopus və Web of Science beynəlxalq elmi bazalarında indekslənən Q1, Q2 və Q3 kvartilli jurnallarda 14 elmi məqalənin dərc olunduğu qeyd edilib.
Bununla yanaşı, cari ildən AZERFIT layihəsi çərçivəsində Edvard Kolar və Rado Pişotun rəhbərliyi ilə genişmiqyaslı elmi-tədqiqat işlərinə başlanıldığı bildirilib. MITRI ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən tədqiqatlar 9–14 yaşlı uşaqların morfoloji və fiziki göstəricilərinin qiymətləndirilməsini, eləcə də Olimpiya Oyunlarına namizəd idmançıların funksional diaqnostikasını əhatə edir. Bu tədqiqatların əsas məqsədi fiziki inkişaf göstəricilərinin elmi əsaslarla təhlili, idman potensialının erkən mərhələdə müəyyənləşdirilməsi və yüksək nəticələrə hazırlıq prosesinin təkmilləşdirilməsidir.
Akademiyanın elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, mexanika üzrə elmlər doktoru Nailə Kələntərli çıxışında 2026-cı ilin Akademiya üçün elmi baxımdan uğurlu və məhsuldar olduğunu vurğulayıb. O, hesabat dövründə Akademiyanın elmi potensialının gücləndiyini, elmi nəşrlərin sayının 37 faiz artdığını və AZERFIT elmi-tədqiqat layihəsinin artıq real nəticələr verməyə başladığını qeyd edib.
Nailə Kələntərli bildirib ki, qarşıdakı dövrdə əsas prioritetlərdən biri yüksək reytinqli beynəlxalq elmi jurnallarda nəşr fəaliyyətinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların keyfiyyətinin və beynəlxalq görünürlüğünün artırılması, eləcə də AZERFIT layihəsinin əhatə dairəsinin ölkə miqyasında genişləndirilməsidir. Bu istiqamətlərin Akademiyanın elmi inkişaf strategiyasının və idman elmləri sahəsində milli tədqiqat potensialının gücləndirilməsinin mühüm tərkib hissəsi olduğu vurğulanıb.
Konfransın xüsusi əhəmiyyəti 2026-cı ildə Bakının Dünya İdman Paytaxtı elan edilməsi kontekstində də vurğulanıb. Bu statusun idmanın elmi, təhsil, ictimai sağlamlıq və sosial inkişafla qarşılıqlı əlaqəsinin daha da gücləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaratdığı qeyd olunub.
İki gün davam edən konfrans idman elmləri sahəsində aktual tədqiqat istiqamətlərinin müzakirəsi, beynəlxalq elmi təcrübənin paylaşılması və gələcək birgə layihələrin formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətli platforma rolunu oynayıb.
Konfrans Azərbaycan İdman Akademiyasının idman elmləri sahəsində elmi potensialın gücləndirilməsi, beynəlxalq akademik inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi strategiyanın mühüm tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilib.